AGI – Non poteva passare inosservato il look sfoggiato da Donald Trump durante la sua ultima conferenza stampa, nella quale ha aggiornato la nazione sullo stato della risposta della Casa Bianca all’emergenza Covid. La chioma del presidente degli Stati Uniti uscente, invece che il solito giallo vivo, mostrava un colore grigio.

Media e reti sociali hanno dato presto il via a un intenso dibattito sulla svolta estetica. Le voci critiche hanno visto nel grigio un segno di resa, quasi la sconfitta elettorale lo avesse fatto invecchiare all’improvviso. Altri si sono scatenati in battute più o meno sarcastiche su come “prima ancora di Trump,

L’articolo Social scatenati sui capelli grigi di Trump proviene da Notiziedi.

