sodamore-debutta-nel-settore-della-birra-analcolica-con-“beerlover”

Milano, 13 lug. (askanews) – Sodamore lancia “Beerlover”, la sua prima birra analcolica. Il nuovo prodotto segna un’evoluzione strategica per il brand, che amplia il proprio raggio d’azione nel comparto no-alcol puntando su consapevolezza e benessere personale. “Essere ‘Lover’ è una scelta di vita: significa avere cura di sé e mostrarsi per ciò che si è, in modo autentico, lucido e presente”, dichiara il 47enne attore Luca Argentero, uno dei cinque fondatori di Sodamore, sottolineando che “con Beerlover vogliamo intercettare un trend ormai maturo: quello di chi cerca alternative analcoliche con valore, identità e un posizionamento distintivo”.

Il lancio arriva dopo il debutto di “Sodamore”, la sparkling soda rivolta alla GenZ, oggi distribuita in realtà come Eataly, All’Antico Vinaio e Poke House. “Il successo della nostra soda e le collaborazioni attivate nei primi sei mesi confermano che il mercato è pronto per prodotti autentici, non pensati come semplici sostituti ma come vere e proprie esperienze da scegliere con consapevolezza”, commenta Giovanni Rastrelli, Ceo di Sodamore, che annuncia anche lo sviluppo di nuove referenze analcoliche nei prossimi mesi.

Con “Beerlover”, prodotta in Polonia, Sodamore si inserisce nel mercato in crescita della birra analcolica, rafforzando il proprio posizionamento come marchio che interpreta i cambiamenti culturali nel modo di bere e di relazionarsi.