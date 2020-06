Soddisfazione clienti servizi streaming video, Apple TV+ si piazza al 12° posto

Secondo i nuovi dati condivisi dall’American Customer Satisfaction Index (ACSI), Apple TV+ è considerato “sotto la media” sia per valore che per programmazione originale in termini di soddisfazione del cliente.

Apple TV+ debutta al 12° posto nella classifica annuale degli Stati Uniti 2019-20, con un punteggio di soddisfazione del cliente di 74 su 100, a pari merito con Google Play e HBO.

Al primo posto della classifica troviamo Disney+,

L’articolo Soddisfazione clienti servizi streaming video, Apple TV+ si piazza al 12° posto proviene da Notiziedi.

