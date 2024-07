sodexo-italia-ottiene-la-certificazione-per-la-parità-di-genere

In 4 anni ruoli manageriali femminili passati dal 36% al 43% sul totale

Milano, 17 lug. (askanews) – Sodexo Italia ha ottenuto la Certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere, rilasciata da Dnv, ente di terza parte accreditato per la verifica delle linee guida per il sistema di gestione per la parità di genere.

Per l’azienda questo riconoscimento testimonia come il percorso attuato e intrapreso da molto tempo abbia creato un ambiente inclusivo e una cultura del lavoro funzionale alla valorizzazione delle diversità e all’accoglienza. “Crediamo nella concretezza – dice Nadia Bertaggia direttrice, risorse umane Sodexo Italia – la cultura è stata coltivata negli anni con l’esempio, la formazione e lo scambio di buone pratiche. Si tratta innanzitutto di far evolvere la cultura, questo richiede tempo e il coinvolgimento di tutti, dal management ai collaboratori dell’organizzazione”.

La percentuale femminile sul totale dei manager in quattro anni dal 2020 al 2023 è passata dal 36 al 43. Un altro dato importante è la percentuale di donne che fanno parte del comitato direttivo italiano, sempre dal 2020 al 2023 è passata dal 20% al 40%. L’accoglienza e il rispetto per la diversità sono testimoniati anche dal fatto che in Sodexo Italia i collaboratori appartengono a 86 nazionalità differenti, collaborando nel pieno rispetto reciproco e i lavoratori non cittadini italiani dal 2020 al 2023 sono aumentati del 48%.

Cinque sono le direzioni di azione – Genere, Generazioni, Disabilità, Orientamento sessuale, Culture e origini – che Sodexo ha individuato come aree su cui progredire costantemente per migliorare gli impatti sulle persone e sulle performance, favorendo ambienti sicuri ed inclusivi.

Il percorso in Sodexo Italia è iniziato da più di dieci anni e permette oggi di sviluppare iniziative di formazione e di coinvolgimento – dal mentoring, agli appuntamenti ricorrenti in cui tutta l’azienda si ferma per fare formazione insieme – fino a decidere, quest’anno, di formalizzare le evoluzioni raggiunte attraverso le verifiche dei certificatori dell’ente Dnv e il riconoscimento della stessa certificazione per la parità di genere. “La cultura della diversità, equità ed inclusione fa parte della storia di Sodexo ed è insita nei nostri valori aziendali. Siamo contenti che la diversità e l’inclusione siano diventati anche un requisito che il business, finalmente, richiede”, conclude Nadia Bertaggia.