soevis-su-consulenza-energetica:-clienti-raddoppiati-nel-2025

Milano, 30 giu. (askanews) – Secondo Soevis, nel 2025 il numero dei suoi clienti è più che raddoppiato. Lo annuncia l’azienda dichiarando che il suo obiettivo è “offrire non solo un prodotto, ma anche un servizio”, secondo le parole di Domenico Ditto, fondatore e guida di Soevis. Si afferma di non considerare il prezzo l’unico fattore competitivo e di adottare un approccio consulenziale che mira a educare clienti privati, imprese ed enti pubblici alla gestione consapevole dell’energia.

L’azienda ha pubblicato il manuale “Autodifesa caro bollette” con raccomandazioni sull’uso degli elettrodomestici e sui comportamenti domestici. La conoscenza è “un valore” e chiaramente un cliente informato può gestire meglio costi e consumi.

Soevis riferisce inoltre di sviluppare progetti per la Pubblica Amministrazione, inclusi sistemi di illuminazione intelligente e tecnologie per la mobilità sostenibile. Secondo l’azienda, si evita contratti telefonici e acquisizioni di massa e si favorisce il dialogo diretto per fidelizzare la clientela.

L’impresa dichiara che la strategia territoriale, con presenza nelle province di Milano, Varese, Como e Brescia e store da Legnano a Lecce, ha permesso di estendere i servizi su scala nazionale. Si sostiene che l’educazione energetica è una priorità da cui incontri nelle scuole e con le comunità per spiegare la bolletta e offrire consigli pratici per ridurre i consumi, oltre a eventi culturali e sportivi locali per rafforzare il rapporto con le comunità in cui si opera.