AOSTA – Sofia Goggia ha vinto la discesa di Coppa del mondo di sci a Cortina d’Ampezzo. L’Azzurra ottiene il suo quarto successo nelle discese libere, il sesto stagionale calcolando anche due supergiganti. Pur con due errori e su una pista -l’Olympia delle Tofane- dimezzata in lunghezza per il forte vento, Goggia è arrivata al traguardo con il tempo di 1’06″98, precedendo di 20 centesimi l’austriaca Ramona Siebehofer e di 26 la ceca Ester Ledecka. Elena Curtoni e Nicol Delago hano chiuso 14esime a parimerito a 1″10 da Goggia; dopo ottime impressioni in prova, la valdostana Federica Brignone a causa di un grave errore che ha rischiato di farla finire a terra ha terminato lontana dal podio, 19esima a 1″18.

GOGGIA: “UNA DELLE VITTORIE PIÙ BELLE IN CARRIERA”

“Ci ho creduto tantissimo, volevo tagliare il traguardo, volevo fare un tuffo con tutti i fan che son venuti a supportarci. Quando mi sono resa conto che ero prima il cuore mi è esploso. Mi hanno scritto in tantissimi ed è stato incredibile ricevere questo affetto, quattro anni fa ero ancora agli albori, oggi ho sentito tutto l’affetto dei tifosi. Oggi sono contentissima, e saluterò tutti come se potessi abbracciarli ed è bellissimo: una vittoria personale importantissima. Oggi mi godrò questa vittoria, perché penso sia una delle vittorie più belle della mia carriera, ma mi concentrerò perché la prossima gara è sempre la più importante e domani c’è il superg”, ha dichiarato Sofia Goggia dopo aver vinto la discesa femminile di Cortina d’Ampezzo valevole per il circuito di Coppa del mondo.

(ha collaborato Marco Melli)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Sofia Goggia vince la discesa di Coppa del Mondo a Cortina proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento