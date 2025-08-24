domenica, 24 Agosto , 25

Femminicidio Tina Sgarbini, Persico non risponde al pm: è accusato di omicidio pluriaggravato

(Adnkronos) - Si è avvalso della facoltà di...

Gaza, Israele invia 10 influencer nella Striscia: “Qui è pieno di cibo, ecco la verità”

(Adnkronos) - Israele ha assoldato dieci influencer per...

Calabria, Conte: “Candidatura Tridico punto di partenza per lavoro di coalizione seria”

(Adnkronos) - ''La sua candidatura per la presidenza...

Caldo record in Spagna, ad agosto l’ondata più intensa mai registrata

(Adnkronos) - La Spagna ha vissuto quest’agosto un’ondata...
sofia-raffaeli-doppia-medaglia-ai-mondiali-di-ritmica:-oro-nel-cerchio-e-bronzo-nella-palla
Sofia Raffaeli doppia medaglia ai mondiali di ritmica: oro nel cerchio e bronzo nella palla

Sofia Raffaeli doppia medaglia ai mondiali di ritmica: oro nel cerchio e bronzo nella palla

DALL'ITALIA E DAL MONDOSofia Raffaeli doppia medaglia ai mondiali di ritmica: oro nel cerchio e bronzo nella palla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sofia Raffaeli d’oro e di bronzo. L’azzurra ai mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro conquista una doppia medaglia. L’oro è arrivato nel cerchio dove Sofia si è imposta con un punteggio di 30.650 davanti alla bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e alla tedesca di origine russa Anastasia Simakova (29.400).  

E dopo l’oro è arrivato il bronzo alla palla con un punteggio di 28.750 chiudendo alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev (29.850) e della statunitense Rin Keys (29.050). Sesto posto per l’altra azzurra, Tara Dragas, con 28.050.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.