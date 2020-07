SoftBank pensa alla vendita di Arm Holdings, Apple potrebbe essere un potenziale acquirente?

SoftBank sta pensando di vendere Arm Holdings, la società che progetta e concede in licenza l’architettura ARM di base ad Apple per i processori serie A utilizzati in iPhone e iPad, nonché sui prossimi chip Apple Silicon per Mac.

Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal, l’holding finanziaria multinazionale giapponese starebbe pensando ad una vendita totale o parziale o un’offerta pubblica iniziale (IPO) della società di progettazione di chip,

