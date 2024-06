solare,-sonnedix-inaugura-suo-maggior-impianto-fotovoltaico-in-italia

Ad Aprilia, in provincia di Latina. Capacità 50mila Mwh all’anno

Roma, 18 giu. (askanews) – Sonnedix, leader mondiale nella produzione di energia rinnovabile, ha inaugurato oggi “Aprilia 1”, un nuovo impianto fotovoltaico situato ad Aprilia, in provincia di Latina. Il progetto – informa l’azienda in un comunicato – rappresenta un importante traguardo per Sonnedix in Italia. Con una capacità produttiva di 50.000 MWh all’anno, l’impianto è in grado di fornire energia pulita a oltre 16.000 famiglie. Esteso su una superficie di 30 ettari e dotato di oltre 50.000 moduli fotovoltaici, “Aprilia 1” contribuisce significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2, risparmiando più di 25 tonnellate di anidride carbonica ogni anno grazie all’energia solare.

Con una potenza di 27,9 MWp, questo progetto non è solo il più grande insediamento di Sonnedix nel Paese, ma anche un modello di sostenibilità e innovazione. “Aprilia 1” è stato realizzato con il pieno supporto delle istituzioni locali, evidenziando l’importanza delle collaborazioni tra settore pubblico e privato per lo sviluppo di energie rinnovabili. Grande rilievo hanno anche le opportunità di nuova occupazione, generate sia dall’ indotto e dall’integrazione con il settore agricolo.

Mario Volpe Representative Director Italia e Capo dello Sviluppo Sud Europa di Sonnedix, ha dichiarato: “Oggi, Sonnedix ha quasi 500 MW operativi in Italia e l’obiettivo è quello di raggiungere 1 GW operativo nei prossimi 18 mesi. Siamo pionieri nella realizzazione di impianti agrisolari, che combinano la produzione di energia verde con attività agricole, e vogliamo dimostrare come l’innovazione possa integrarsi con la tradizione per creare un futuro sostenibile”.

Oltre alla produzione di energia pulita, il progetto “Aprilia 1” ha anche un impatto positivo sulla comunità locale. Nel territorio comunale, infatti, sono stati realizzati un’area verde completamente pubblica, con spazi dedicati a orti, e un parco giochi per bambini.