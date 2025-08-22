venerdì, 22 Agosto , 25

Sold out di Achille Lauro in concerto in Giappone

Sul palco dell’Arena Matsuri a Osaka in occasione di Expo 2025

Osaka, 22 ago. (askanews) – Giovedì sera Achille Lauro si è esibito in Giappone, sul palco dell’Arena Matsuri a Osaka, in occasione del festival “Italy Pop-Music Fest” – il festival della musica e della cultura italiana – organizzato dal Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka.Il live di Osaka, realizzato grazie all’azione sinergica del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka con Friends & Partners, voluto fortemente dall’artista e dal Commissario Generale per l’Italia a Expo, Mario Vattani, ha registrato il tutto esaurito con 12mila presenze ed è un nuovo tassello che si aggiunge ai grandi traguardi raggiunti da Achille Lauro nell’ultimo anno: la doppia data sold out al Circo Massimo quest’estate, il tour dei Palazzetti 2026 con le date già tutte esaurite, il sold out ottenuto in pochissimi giorni per la sua prima attesa data allo Stadio Olimpico in programma il 10 giugno 2026. Un periodo d’oro in cui non si arresta il successo della sua musica con l’album Comuni Mortali certificato Platino, il singolo AMOR, certificato Oro, che continua a dominare le classifiche radiofoniche e di streaming mentre il suo brano Incoscienti giovani, in gara a Sanremo 2025, è in vetta tra i brani più venduti nella prima metà dell’anno.

