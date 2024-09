Sold out il concerto Benji & Fede al Forum di Assago

Pochi mesi fa l’annuncio della reunion del duo

Milano, 13 set. (askanews) – Benji & Fede, Il duo più amato d’Italia che ha battuto ogni record e che solo pochi mesi fa ha dato la notizia della sua Reunion, annuncia il Sold out della data all’Unipol Forum di Assago, il loro primo live dopo l’ultimo concerto all’Arena di Verona nel 2021. La data, prodotta da Vivo Concerti, si terrà il prossimo 16 novembre 2024 e sarà una serata ricca di tante sorprese.

A sancire il loro grande ritorno il nuovo singolo “Musica Animale” uscito il 7 giugno, che rappresenta un viaggio alla ricerca del senso del pop che ha sempre contraddistinto la musica di Benji & Fede, capace di arrivare a tutti.

5 album (“20:05”, “0+”, “Siamo Solo Noise” con la sua versione limited edition e “Good vibes”) e 5 numeri 1, 17 Dischi di Platino e 9 Dischi d’Oro, 1 miliardo di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti, due libri – di cui uno caso editoriale dell’anno -, record di presenze negli store, e il loro singolo “Dove & Quando”, canzone dell’estate 2019 al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. Questi sono alcuni dei numeri che hanno caratterizzato l’ascesa nel mondo musicale di Benjamin Mascolo e Federico Rossi dal 2015 al 2020, anno in cui hanno annunciato la loro scissione.

