Soldi in cambio delle pensioni di invalidità, svelato il ‘sistema’ a Palermo

PALERMO – Soldi in cambio del via libera alle pratiche di invalidità. Accadeva a Palermo, dove la guardia di finanza ha arrestato sei persone, tutte ai domiciliari, sequestrando un patrimonio di 911mila euro. L’operazione delle fiamme gialle è scattata nell’ambito di una inchiesta che ipotizza i reati di corruzione e falso in atti pubblici per il riconoscimento delle invalidità civili.

LE INDAGINI DELLE FIAMME GIALLE PER CORRUZIONE

Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo con la Direzione provinciale Inps, avrebbero portato alla luce “un collaudato sistema di corruzione”. Ne avrebbero fatto parte un dirigente dell’Asp di Palermo, presidente di alcune commissioni provinciali per l’invalidità civile, e un medico certificatore abilitato dall’Inps all’inserimento dei certificati per l’avvio delle pratiche di richiesta di invalidità. Indagati anche diversi faccendieri che svolgevano il ruolo di intermediari tra il dirigente e i richiedenti dei benefici assistenziali. Il primo, in cambio di denaro e altre utilità, avrebbe messo in atto il meccanismo redigendo anche dei verbali di riconoscimento di invalidità senza le necessarie verifiche e servendosi anche di documenti falsi.

COME FUNZIONAVA IL SISTEMA DI CORRUZIONE

Secondo gli investigatori esisteva un vero e proprio tariffario delle pretese del dirigente per l’istruttoria delle pratiche di invalidità: le fiamme gialle spiegano anche di pratiche avallate dall’uomo “in autonomia e senza il previsto vaglio collegiale” della commissione. Gli indagati al centro del sistema di corruzione, inoltre, avrebbero preteso dai percettori degli assegni di invalidità le prime mensilità dei benefici erogati o parte degli arretrati riconosciuti. Centinaia le posizioni al momento al vaglio degli inquirenti.

