Soleil Sorge, intervista esclusiva: “Dayane è la vera rivelazione del Grande Fratello Vip. Ad Adua non ha mancato di rispetto”

Ha debuttato a “Uomini e donne” nella veste di corteggiatrice anche se ricorda quell’esperienza con un po’ di delusione. Ora è stata annunciata come presentatrice di un evento di fine anno di Biccy, uno dei maggiori siti di intrattenimento più seguiti in Italia, per la notte di Capodanno. Si tratta del primo live streaming dal nome #Ciao2020ioesco. Soleil Sorge guiderà questa serata tra premi e premiati, risate, imitazioni, momenti musicali e collegamenti con ospiti. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Soleil ci ha parlato di questo impegno strizzando per il futuro l’occhio alla conduzione. Non esclude la partecipazione ad un altro reality tanto che ci ha confessato che le sarebbe piaciuto prendere parte a questa edizione del Grande Fratello Vip per la possibilità di condividere l’esperienza con alcun amici tra cui Dayane Mello, che definisce la vera rivelazione. Proprio a tal proposito, le abbiamo chiesto cosa pensasse del suo comportamento nei confronti di Adua. Soleil ha voluto dire la sua anche in merito al rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi accomunando il suo percorso a quello della sua amica. Una chiacchierata che ha messo in luce anche le fragilità di Soleil che con voce commossa ha ripercorso un capitolo inedito della sua vita che riguarda il suo primo fidanzato, Kevin. Soleil al momento è single e in molti sperano di rivederla a “Uomini e donne” nella veste di tronista. Su questa possibilità, esprime delle titubanze: “Dal punto di vista dei sentimenti e del percorso, sono rimasta scottata perché sono uscita di lì con una persona che non era interessata a me. Avrei paura di ricaderci nuovamente. Non so se riuscirei a fidarmi nuovamente di un’altra persona ma soprattutto non vorrei più avere una relazione televisiva”. Cosa ne pensate di questa sua dichiarazione?

Intervista esclusiva a Soleil Sorge

Soleil, sarai la conduttrice dell’evento in streaming “Ciao 2020 io esco”. Com’è nata questa collaborazione?

E’ arrivato il momento di salutare il 2020 che è stato un anno drammatico un po’ per tutti. E’ un programma che è stato studiato sulla base dell’intrattenimento, del gossip e dei protagonisti del 2020. Penso di esserlo stata anche io grazie alle mie frecciatine tirate qui e là. Avevo iniziato come conduttrice ancor prima di debuttare a “Uomini e Donne”. Torno nelle mie vesti preferite perché fare conduzione è sempre stato uno dei miei sogni. Sono molto felice e pronta a dare il massimo come al solito.

A chi daresti il premio come miglior personaggio televisivo dell’anno?

Darei il premio come miglior personaggio dell’anno a Tommaso Zorzi perché mi divertono molto i suoi siparietti. Sono una sua fan.

E il peggiore?

Il peggiore è Alex Fiumara perché si inventa sempre qualcosa per poter andare in televisione quando non è nemmeno un personaggio.

Ho letto invece che secondo te non meriterebbe alcun premio Natalia Paragoni che hai definito una gaffe vivente. Secondo te la storia con Zelletta è destinata a naufragare? Si sta parlando in queste ore anche di un tradimento.

Conosco personalmente entrambi e mi sono sempre sembrati molto innamorati e affiatati. Mi piacciono come coppia e mi dispiacerebbe veramente tanto se il rapporto arrivasse al capolinea. Nonostante le voci di cui siamo a conoscenza, credo che laddove ci sia amore vero si possa superare tutto, anche un tradimento. Mi auguro che tra loro la storia continui.

Hai dichiarato che ti piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip firmato Signorini. C’è un concorrente che in questa edizione ti piace in particolare?

Sto amando alla follia Dayane. Finalmente la vedo in televisione per come lei è nella vita di tutti i giorni. E’ una donna vera che sta facendo un bellissimo percorso nonostante le varie critiche. Mi sta piacendo molto anche Giacomo Urtis che è un mio caro amico. Questa edizione del Grande Fratello Vip mi sta piacendo molto e sono interessanti le dinamiche che si sono create. Trovo che anche il cast sia meraviglioso.

Entreresti uguale pur sapendo che magari in casa con te ci può essere un tuo ex o in qualche caso ci penseresti su?

Non mi sono mai tirata indietro davanti a nulla e non lo farei nemmeno davanti ad un ex. Mi avrebbe fatto piacere entrare quest’anno sapendo di poter condividere questa esperienza con i miei amici all’interno della casa. Sarebbe stato bello, peccato.

Chi merita di vincere secondo te?

A mio parere merita di vincere proprio Dayane che è stata la vera rivelazione di questa edizione. Ha portato alla luce delle verità su alcune situazioni che gli altri hanno provato a nascondere sia dentro che fuori la casa e ha saputo intrattenere il pubblico. Meglio di lei quest’anno non lo sta facendo nessuno se non Tommaso che è davvero esilarante.

Tra l’altro tu hai partecipato a Pechino Express nella stessa edizione di Dayane Mello. Secondo te Dayane si è comportata male nei confronti di Adua?

Assolutamente no. Adua viene fatta passare per molto più ingenua di quello che è. Conosco Dayane e penso che non abbia mancato di rispetto se non quando ha fatto delle battute sul fatto che Adua stava prendendo peso. Sono pronta a schierarmi a suo favore però perché alcune volte quando dice le cose non le pensa con cattiveria. Le ha sempre detto delle cose per il suo bene o comunque in maniera scherzosa. Non solo è stata tollerante e gentile ma in alcuni casi le è stata d’aiuto. Bisogna abbandonare il perbenismo perché non sempre le cose dette con sincerità devono essere considerate e vissute come un attacco personale.

A proposito di Grande Fratello Vip, hai criticato di recente la coppia Pretelli – Gregoraci. Proprio la Gregoraci qualche ora fa ha detto che Pretelli con la Salemi ha fatto copia incolla. Sei d’accordo? Pensi che lui stia fingendo?

Non sono d’accordo con le parole di Elisabetta perché non vedo Pierpaolo fingere. A mio parere in questo rapporto è stata Elisabetta a fingere e a strumentalizzare il rapporto perché le faceva comodo. Inizialmente Pierpaolo non ha subito mostrato attrazione nei confronti di Elisabetta ma poi vedendo di non essere ricambiato ha preferito conoscere Giulia. Io penso continua a leggere sul sito di riferimento