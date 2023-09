Solidarietà dal cuore partenopeo

From Napoli with Love: AFMAL’s Charity Gala



L’annuale appuntamento di beneficenza AFMAL si terrà lunedì 2 ottobre presso Villa Vittoria Posillipo, un luogo magicamente incastonato sulla collina posillipina con una suggestiva finestra sul Golfo di Napoli e il Vesuvio. Promosso dal comitato locale dell’ AFMAL – l’Associazione Fatebenefratelli per i Malati Lontani -, nelle persone della sua presidentessa, Mariateresa Iannuzzo, direttrice sanitaria dell’Ospedale Buon Consiglio – Fatebenefratelli di Napoli e dal Padre Superiore della struttura ospedaliera e presidente nazionale AFMaL, Fra Gerardo D’Auria o.h.

L’Associazione Fatebenefratelli per i malati Lontani è un’organizzazione umanitaria italiana che si occupa di fornire assistenza medica e sociale a persone bisognose, specialmente in Paesi in via di sviluppo o in aree remote e disagiate.

L’AFMAL è un’associazione senza scopo di lucro, fondata dall’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli), che ha fatto dell’assistenza agli ultimi e agli ammalati la propria missione. L’organizzazione segue gli insegnamenti di San Giovanni di Dio, il fondatore dell’Ordine, che ha lasciato come suo testamento spirituale, la cura dei malati quale più alto dovere cristiano.

L’obiettivo principale dell’AFMAL è fornire cure mediche di base, servizi sanitari essenziali e supporto sociale a persone che non hanno accesso adeguato all’assistenza sanitaria. L’organizzazione invia volontari medici, infermieri e altri operatori sanitari nelle comunità bisognose per offrire cure gratuite o a basso costo. Lavora in collaborazione con le strutture sanitarie locali e le autorità sanitarie per migliorare l’accesso alle cure mediche e promuovere la salute nelle regioni in cui opera.

Inoltre, l’AFMAL si impegna anche nella formazione del personale sanitario locale, nella fornitura di attrezzature mediche e nella realizzazione di progetti di sviluppo a lungo termine. L’organizzazione si basa su donazioni e finanziamenti per sostenere le sue attività e collabora con altre organizzazioni internazionali per ampliare l’impatto del proprio lavoro.

Mission e Obiettivi dell’evento

Periodicamente l’AFMAL organizza eventi per sensibilizzare sui temi cari all’organizzazione che rappresentano anche un momento di aggregazione interno alla struttura ospedaliera che li promuove, tali eventi hanno lo scopo di raccogliere i fondi che AFMAL utilizza nelle proprie missioni in Italia e soprattutto all’estero.

Questa serata di beneficenza servirà anche a raccogliere fondi per progetti sociali e culturali a Napoli, in modo da contribuire a migliorare la vita delle comunità locali e nello specifico una parte dei fondi raccolti sarà destinata alle attività sociali, religiose e culturali di Don Carmelo Raco, padre missionario di Nostra Signora di La Salette, già impegnato in numerosi progetti di solidarietà.

L’iniziativa più nello specifico servirà a finanziare il Forcella’s children, una struttura di accoglienza e supporto per l’accudimento e la crescita sana di bambini appartenenti a nuclei familiari in condizioni di bisogno e provenienti da zone disagiate.

L’allestimento e l’organizzazione del baby parking unisce all’obiettivo di sostenere le famiglie disagiate, immigrate e non, quello di stimolare la cultura e la pratica della solidarietà e dell’integrazione sociale sul territorio.

Il progetto finanzierà sia la realizzazione del nido, con attrezzature e arredi, ma anche percorsi di formazione e aggiornamento per i volontari impegnati quotidianamente nelle attività di accudimento, ludiche ed educative.

La serata di beneficenza ” From Napoli with Love” celebra la ricchezza culturale, le bellezze e le contraddizioni della città partenopea attraverso un’espressione artistica multidisciplinare.

Questo evento unico riunisce attori, musicisti, poeti, scultori, cantanti che, ispirati dalla vibrante anima di Napoli, creano e interpretano espressioni artistiche figlie di Napoli della sua essenza unica.

Ad accogliere i generosi ospiti che sosterranno l’iniziativa benefica ci saranno gli ambienti suggestivi e romantici di Villa Vittoria Posillipo, strutturati in varie aree, tutte estremamente eleganti e confortevoli.

Non mancheranno naturalmente le sorprese e le occasioni di convivialità e di intrattenimento.

La prima di esse, all’arrivo in villa, sarà rappresentata dallo spettacolo itinerante di una maschera di Pulcinella, accompagnata da due musicisti, che affascineranno gli astanti con una suggestiva ed emozionante esibizione che spazierà dalla recitazione, al canto e all’armonia, caratterizzata dalla grande teatralità partenopea e dalle melodie tanto care ai nati all’ombra del Vesuvio.

Diversi artisti esporranno le loro opere per lo più ispirate alla città e alla cultura napoletana, alcune addirittura appositamente create per l’occasione.

Una poetessa declamerà dei versi in lingua napoletana per gli ospiti dell’evento.

Alessandro Bolide, comico, attore, autore e cabarettista partenopeo, tra i più originali degli artisti del noto programma televisivo Made in Sud, si esibirà con uno dei suoi cavalli di battaglia, consegnando alla serata una sana e piacevole goliardia.

Umberto Del Prete, giovane artista campano, abile trasformista, fornirà agli ospiti la misura della propria arte imitativa, vestendo i panni del celebre e indimenticabile Antonio De Curtis in arte Totò.

Una performance canora chiuderà infine gli spettacoli, ripercorrendo alcuni tra i più emozionanti classici napoletani, prima dell’epilogo, con Dj set e vocalist, che faranno scatenare gli ospiti al ritmo degli ultimi pezzi più in voga della musica dance.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione, rivolgersi a Marisa Ardolino (081 5981822)

Il versamento del contributo può essere versato entro il 27 settembre, con le seguenti forme:

Carta di Credito/Bancomat presso l’Ufficio Contabilità dell’Ospedale di Napoli;

Bonifico Bancario: su IBAN IT 58 W 01005 03411 00000000 3008 intestato a: AFMaL Sezione Napoli.

