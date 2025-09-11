giovedì, 11 Settembre , 25

Dopo omicidio Kirk massima attenzione anche in Italia, focus su rischio emulazione

(Adnkronos) - Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, fondatore...

Tutti pazzi per ‘Il Diavolo veste Prada 2’, a Milano code e look da passerella per il casting

(Adnkronos) - Milano, ore 15 di un giovedì...

Precipita da ponteggio nell’Aquilano, morto operaio 55enne

(Adnkronos) - Nuovo incidente mortale sul lavoro oggi...

Solidarietà, Bartoli: “In quattro anni si è registrato un incremento dei lasciti solidali”

(Adnkronos) - “I dati registrati sono positivi: c'è...
solidarieta,-fiocchi-(notariato):-“su-lasciti-solidali-italiani-sono-tutelati-dalla-legge”
Solidarietà, Fiocchi (Notariato): “Su lasciti solidali italiani sono tutelati dalla legge”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La legge tutela gli italiani – che intendono procedere con un lascito solidale – occorre avere fiducia in essa, nei professionisti che la applicano e nelle organizzazioni che si intende beneficiare. Infatti, la legge prevede la quota disponibile e la quota di legittima, quindi riserva una quota del proprio patrimonio ai parenti più stretti, quali il coniuge e i figli, o in assenza di figli e del coniuge anche agli ascendenti, e individua una quota disponibile che varia nel suo ammontare a seconda del numero di parenti stretti di cui si dispone nell’ambito familiare. Questa quota disponibile può essere liberamente lasciata a chiunque si voglia beneficiare. In particolare, può essere oggetto di un lascito solidale”. A dirlo all’Adnkronos Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del Notariato con delega al Notariato per il Sociale, nel corso dell’incontro “Lascito Solidale – La bellezza che resta”, organizzato dal Comitato Testamento Solidale a Roma, in occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale, durante il quale sono stati presentati i risultati della ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale sotto la direzione dell’Istituto Walden Lab e in collaborazione con Vita, che ha rilevato e analizzato dati su volumi, tipologie e tendenze della raccolta fondi da lasciti testamentari nel nostro Paese. 

“Si ritiene che si possa devolvere solo quando si è ricchi, ma in realtà una piccola goccia crea tante gocce, che insieme formano l’oceano. Di conseguenza, anche una piccola somma, devoluta a un’Organizzazione Non Profit, alla Ricerca o all’assistenza dei disabili, è importante. Il lascito solidale, infatti, non è assolutamente appannaggio per ricchi, ma è per tutti – conclude Fiocchi – è un lascito che direttamente viene fatto a beneficio delle Associazioni No Profit, ma indirettamente è anche fatto ai propri familiari, a chi rimane, in quanto diventa una devoluzione della cultura del lascito”.  

