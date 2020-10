CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna assume medici da impiegare su tutto il territorio regionale, senza un limite numerico definito. “Il nostro impegno per contrastare l’emergenza sanitaria, economica e sociale è totale. In questa fase di crescita della curva epidemiologica vogliamo rafforzare soprattutto i servizi chiave per il controllo e la gestione dei contagi sul territorio”. Lo dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas, presentando il bando con cui Ats ha avviato la formazione di una graduatoria per il reclutamento di medici da destinare a tutte le sedi territoriali in risposta all’emergenza Covid-19. “Gli incarichi – precisa il Presidente – avranno una durata di sei mesi e potranno essere prorogati in ragione del protrarsi dell’emergenza.

L’articolo Solinas “Assumiamo medici per rafforzare assistenza sanitaria” proviene da Notiziedi.

