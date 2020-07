CAGLIARI (ITALPRESS) – “Questa mattina, in visita istituzionale a Villa Devoto, ho ricevuto l’ambasciatore del Kuwait in Italia, Sheikh Azzam Mubarak Sabah Al-Sabah. Nel corso dell’incontro col diplomatico si è discusso dei rapporti di vicinanza e collaborazione tra la Sardegna e il Kuwait”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, ha salutato la presenza in Sardegna del diplomatico e attraverso un post su Instagram ha spiegato quali sono stati i temi principali dell’incontro. “In particolare – ha proseguito il governatore – ho descritto le opportunità per la crescita dei rapporti economici e culturali tra il Kuwait e la Sardegna, che rappresenta uno snodo centrale per tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Solinas incontra l’ambasciatore del Kuwait proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento