Somec si aggiudica nuova commessa in Usa da 32 milioni di dollari

Per le facciate di un edificio commerciale a Boston

Roma, 1 feb. (askanews) – Somec S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana e specializzata nella progettazione, produzione e messa in opera di progetti complessi chiavi in mano in ambito civile e navale, si è aggiudicata, tramite la propria controllata statunitense Fabbrica LLC, una nuova commessa per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale a Boston nel Massachusetts (USA).

Fabbrica LLC, nello specifico – informa una nota dell’azienda – curerà la progettazione e l’ingegnerizzazione di oltre 22 mila metri quadrati di facciate continue per un valore complessivo di circa 32 milioni di dollari. Il contratto prevede che la società fornisca le facciate al proprio partner locale che si occuperà dell’intera fase di installazione. Fabbrica LLC, da parte propria, sarà inoltre coinvolta nella prima fase del progetto, quella di assistenza al disegno, iniziata nel dicembre scorso e che terminerà entro il mese di marzo 2023.

Questo contratto conferma la performance fatta registrare da Fabbrica LLC nel passato esercizio, quando aveva ottenuto nuove commesse per più di 165 milioni di dollari. Con questo ulteriore affidamento la controllata statunitense, parte del Gruppo Somec dal 2018 e operativa nella costa Est degli Stati Uniti, sta confermando le proprie capacità di ottenere commesse sempre più prestigiose per valore, ubicazione e complessità realizzativa.

Oscar Marchetto, Presidente del Gruppo Somec, sottolinea: “Fabbrica LLC ha iniziato il 2023 continuando nel percorso virtuoso che ha caratterizzato tutto il 2022, assicurandosi una nuova commessa importante e prestigiosa. Questo contratto consolida ulteriormente la reputazione della società, che ormai gioca un ruolo di primissimo piano nel mercato della Costa Orientale degli Stati Uniti, caratterizzato da investimenti significativi, finalizzati al miglioramento delle performance energetiche e di sostenibilità di tutti i grandi edifici. L’obiettivo, grazie alle competenze presenti all’interno del nostro Gruppo, è quello di intercettare una percentuale crescente di commesse di valore e di aumentare progressivamente il peso dei risultati del mercato americano sul nostro fatturato”.

SOMEC S.p.A. è specializzata nell’ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, nell’ingegneria civile e navale in tre segmenti di commessa: Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, Sistemi e prodotti di cucine professionali, Mestieri: progettazione e creazione di interior personalizzati. SOMEC ha sede a San Vendemiano (TV) e ha società negli Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e ha fatto registrare un fatturato di 258,5 milioni di euro nel 2021.

