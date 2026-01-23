venerdì, 23 Gennaio , 26

Sommer sbaglia, Moreo segna da centrocampo: ‘frittata’ nerazzurra ed eurogol in Inter-Pisa

Clamoroso gol preso dall’Inter contro il Pisa. Nella partita di oggi, venerdì 23 gennaio, valida per il 22esimo turno di Serie A, i nerazzurri hanno incassato un eurogol da centrocampo, con però la decisiva complicità di Sommer e della difesa della squadra di Chivu, andata letteralmente in tilt durante la costruzione dal basso. Ma cos’è successo a San Siro? 

Succede tutto all’11’ del primo tempo. Yann Sommer esce dalla propria area e chiama a sé la pressione del Pisa, per favorire l’inizio della manovra nerazzurra. Guardando le opzioni a sua disposizione però il portiere svizzero si distrae, sbagliando clamorosamente il passaggio per Zielinski, che si stava muovendo per smarcarsi. 

La palla viene quindi intercettata da Stefano Moreo, che, vedendo la porta avversaria completamente vuota, non ci pensa due volte e calcia da centrocampo, trovando l’incrocio dei pali e portando in vataggio i toscani. 

 

