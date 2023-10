Son: l’intelligenza artificiale supererà quella umana in pochi anni

Arm sarà al centro della strategia Ia di SoftBank

Roma, 4 ott. (askanews) – Il vulcanico Masayoshi Son, intervenendo oggi all’evento SoftBank World della compagnia che ha fondato e guida, ha affermato che l’intelligenza artificiale supererà ampiamente quella umana in pochi anni e ha annunciato oggi un rafforzamento della sua compagnia nel business dell’Intelligenza artificiale, dopo che la società del gruppo che progetta chip, Arm, è stata protagonista della più importante quotazione in borsa dell’anno a New York.

“E’ un errore dire che l’Intelligenza artificiale non può essere maggiore di quella degli umani, perché da essi creata”, ha detto Son, segnalando che ormai l’Ia sta “imparando da se stessa, si sta addestrando da sé e sta interagendo con se stessa, proprio come fanno gli esseri umani”.

In una conferenza a Tokyo, Son ha presentato la strategia del gruppo, segnalando che in essa l’intelligenza artificiale avrà un ruolo orizzontale che andrà dalla telefonia mobile ai pagamenti, fino al sistema di messaggeria del gruppo, LINE.

Arm entrerà a far parte del nucleo centrale di SoftBank e allargherà il suo campo d’azione, in precedenza principalmente legato al progetto di chip per smartphone, all’intelligenza artificiale.

Son ha chiarito che vede il Giappone sulla difensiva nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale. “Penso che sia un rompicapo per la società e le aziende giapponesi. La domanda da farci è se continueremo a utilizzare l’intelligenza artificiale o saremo lasciati indietro” ha detto il magnate nipponico.

Son ritiene che l’intelligenza artificiale entrerà nella vita di tutti i giorni per svolgere compiti intellettuali in 10 anni. “Abbiamo avuto – ha sostenuto – 4 miliardi di anni di storia, la Singolarità si dispiegherà in soli 10 anni”.