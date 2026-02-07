sabato, 7 Febbraio , 26

Sondaggio Dire-Tecnè: al 43,4% la fiducia al governo. Fratelli d’Italia in risalita

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Fiducia nel Governo in leggera risalita a quota 43,4% con un +0,2% rispetto a due settimane fa. Sale però (di pochissimo) anche la quota di chi non ha fiducia arrivando al 49,1% (+0,1%). Gli indecisi sono al 7,5% (-0,3). È quanto rileva il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra il 4 e il 5 febbraio 2026.

MONITOR ITALIA. DIRE-TECNÈ: FDI RISALE, TUTTI IN CALO E IL PD STABILE

Fratelli d’Italia in risalita. Tutti gli altri partiti in calo, tranne il Partito democratico che rimane stabile. Il partito guidato da Giorgia Meloni resta in testa, con il 31%, guadagnando lo 0,1% su due settimane. Il Pd resta fermo al 21,9%; M5S all’11,9% (-0,2); Forza Italia al 10,3% (-0,2%); Lega all’7,8% (-0,3); Avs al 6,1% (-0,2%); Azione al 3,1% (-0,2%); Italia Viva al 2,1% (-0,1%); +Europa all’1,6% (-0,1%) e Altri 4,2% (+1,2%). Proprio su questo ultimo dato (Altri 4,2%), spiegano da Tecnè, va segnalato l’inserimento del partito del generale Vannacci annunciato mentre si svolgevano le interviste del campione nazionale. Per gli esperti in questa prima rilevazione Vannacci raccoglie l’1,2-1,5 dei consensi. Per un dato più preciso e completo sul peso politico del nuovo partito del generale Vannacci si rinvia al sondaggio a lui dedicato che verrà reso noto mercoledì 11 febbraio.

MONITOR ITALIA. DIRE-TECNÈ: MELONI SEMPRE PRIMA TRA LEADER

Giorgia Meloni resta saldamente al comando nella classifica dei leader più apprezzati con il 46,8% dei consensi. La percentuale è stabile rispetto a due settimane fa. In seconda posizione si conferma il leader Fi, Antonio Tajani con il 39,5% (-0,1%). Al terzo, in leggera salita, il presidente M5S Giuseppe Conte che guadagna in 15 giorni lo 0,2% e si porta al 31,2. Segue la segretaria Pd Elly Schlein che perde lo 0,1 portandosi al 28,9%.

Il leader della Lega Matteo Salvini è ancora quinto al 27,0% (-0,1). A seguire il leader di Azione Carlo Calenda (21,3%), Angelo Bonelli (al 16,2%) e Nicola Fratoianni (al 15,6%). Chiudono Riccardo Magi (al 13,7%) e Matteo Renzi (13,6%).
