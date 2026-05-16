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Sondaggio Dire-Tecnè: calano sia il centrodestra che il ‘campo largo’ È testa a testa
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Sondaggio Dire-Tecnè: calano sia il centrodestra che il ‘campo largo’ È testa a testa

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By Redazione-web

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ROMA – Il centrodestra resta avanti con il 45,8% delle preferenze, ma cala dello 0,2% rispetto all’8 maggio. Il campo largo si attesta al 45,1% in calo dello 0,1%. Questo il quadro che emerge del sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 13 e il 15 maggio.

Nella maggioranza di governo FdI si conferma primo partito con il 28,9% (stabile), seguito da Forza Italia all’8,8% (-0,1), Lega al 7,1% (-0,1) e Noi Moderati stabile all’1%.Nel centrosinistra il Partito Democratico guida con il 22,1% (-0,1), seguito dal Movimento 5 Stelle al 12,9% (-0,1), da Alleanza Verdi Sinistra al 6,3% (+0,1), Italia Viva al 2,4 (+0,1) e Più Europa all’1,4% (-0,1). Azione è al 3% (+0,1%) e Futuro Nazionale con Vannacci al 3,1% (+0,1).

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