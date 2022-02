Sondaggio Dire-Tecnè: Centrodestra supera il 50%, ma la Lega è in forte calo

ROMA – Sale nei consensi il Partito democratico e crolla la Lega. Dal 2 febbraio il Pd guadagna lo 0,2% portandonsi al 21,6% dei consensi e si mette in scia di Fdi, ancora solo in vetta con il 21,9% (risultato invariato rispetto a 9 giorni fa. Perde un’ulteriore 0,4% la Lega, ormai lontana dal secondo gradino del podio e si attesta al 16,7%. Giù anche il Movimento Cinquestelle quarto al 12,8% (-0,3%). E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato l’11 febbraio 2022 su un campione di mille persone. Quindi tutti gli altri, Forza Italia guadagna l’1,2% e sale al 10%, Azione e +Europa scendono (-0,2%) al 4,6% così come Italia Viva al 2,5% (-0,3%), chiudono Europa verde e Sinistra italiana rispettivamente al 2,4% e al 2,3% (+0,1% e -0,1%).

DIRE-TECNÈ: CRESCE CENTRODESTRA, È AL 50,2%

La coalizione di centrodestra è in testa nel consenso degli italiani con il 50,2%, staccata l’alleanza di centrosinistra che insegue con il 38,3%. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato l’11 febbraio 2022 su un campione di mille persone. Il trend della colazione composta da Fdi, Lega, Fi, Udc e Coraggio Italia è tuttavia in discesa rispetto a un anno fa quando la percentuale raggiungeva il 53,1%, ma guadagna qualche punto rispetto all’ultima rilevazione del 2 febbraio (+0,6%). In crescita anche la coalizione progressista (Pd, M5s, Art. 1 e Europa verde): +0,1% rispetto a 9 giorni fa, ma soprattutto 4,3% in più rispetto allo scorso anno.

