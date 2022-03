Sondaggio Dire-Tecnè: coalizione centrodestra resta in vantaggio, il Pd tallona FdI

ROMA – Coalizione di centrodestra sempre avanti al centrosinistra, anche se lievemente in calo rispetto alle preferenze della scorsa settimana. È quanto emerge da Monitor Italia, il sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 18 marzo 2022 su un campione di mille persone.Con un -0,1% Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Coraggio Italia si portano al 49,8% (sabato scorso la coalizione era al al 49,9%). Il centrosinistra guadagna leggermente, pur restando dietro gli avversari. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Articolo 1 ed Europa Verde, con un +0,3% rispetto a sette giorni fa, si trovano ora al 37,8%. Un mese fa, la coalizione di centrodestra era al 53,1%. Il centrosinistra era al 34%.

FDI SEMPRE PRIMO MA IL PD SI AVVICINA

Per quanto riguarda i singoli partiti, Fratelli d’Italia è ancora in testa, il Pd è secondo ma con una buona risalita, mentre la Lega resta terza. Dal sondaggio Dire-Tecnè si rileva che il partito di Giorgia Meloni guadagna ancora uno 0,1% passando al 21,7% delle preferenze. In crescita anche i Dem (+0,2%), che si portano al 21,4% e accorciano così la distanza da FdI. Continua invece il calo della Lega che scende di un ulteriore 0,2% attestandosi al 15,9%. Il Carroccio sette giorni fa era al 16,1% ma rimane comunque sul podio.M5S, quarto, con il 12,4% (+0,1%). Forza Italia al 10,7 (+0,1%). Azione e Europa+ (-0,1%) è ora al 4,9%. Italia Viva al 2,9% (-0,1%). Europa Verde al 2,3% (-0,1%). Sinistra Italiana al 2,1% (-0,2%).

SALE ANCORA IL CONSENSO PER DRAGHI

Cresce ancora la fiducia degli italiani in Mario Draghi. Il premier questa settimana vede aumentare il suo consenso di un ulteriore +0,1% attestandosi nel gradimento degli italiani al 54% (la scorsa settimana era al 53,9%). È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 18 marzo 2022 su un campione di mille persone. Il picco lo scorso 3 settembre, quando raggiunse il 67,1% dei consensi.

