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Sondaggio Dire-Tecnè: Conte avanti a Schlein se si votasse oggi per le primarie. Testa a testa centrodestra e centrosinistra
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Sondaggio Dire-Tecnè: Conte avanti a Schlein se si votasse oggi per le primarie. Testa a testa centrodestra e centrosinistra

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By Redazione-web

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ROMA – Nella sfida alle primarie per decretare il leader della coalizione di centrosinistra tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sarebbe il secondo a prevalere se si votasse oggi. E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra l’8 e il 9 aprile 2026.

Il leader M5s raccoglierebbe infatti il 41% dei consensi contro il 40% della segretaria Pd. Resta alta la quota degli indecisi. La percentuale di chi non è in grado di fornire una risposta si attesta al 19%.

CENTRODESTRA ANCORA AVANTI AL CENTROSINISTRA

La coalizione di centrodestra ancora in vantaggio sul quella di centrosinistra nelle preferenze degli italiani, anche se solo con meno di un punto di scarto.

La coalizione di governo si attesta infatti al 46,1% contro il 45,2% dell’alleanza progressista. In testa alle preferenze è ancora Fdi. Il partito di Giorgia Meloni raccoglie il 29% dei consensi, a seguire Fi l’8,9%, la Lega con il 7,2% e Noi Moderati con l’1%. Nel centrosinistra a guidare la coalizione è sempre il Pd con il 22,3% dei consensi, segue l’M5s con 12,8%, Avs con 6,3%, Iv con il 2,3% e +Europa con l’1,5%. Fuori dal conteggio delle alleanze sia la nuova formazione di Roberto Vannacci che si attesta al 3,1% che Azione di Carlo Calenda con il 2,7%.
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