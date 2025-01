Sondaggio Dire-Tecnè: Fdi in calo, ma resta il primo partito. Meloni la leader più gradita

ROMA – Fratelli d’Italia con il 29,5% resta stabilmente il primo partito nei consensi degli italiani, ma perde lo 0,3 in una settimana. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 23 e il 24 gennaio. A seguire il Pd con il 23% (-0,1) e Forza Italia: anche gli azzurri perdono uno 0,2 e si attestano all’11,3%. In leggera risalita il Movimento 5 Stelle: è al 10,6% (+0,1). La Lega all’8,5% perde uno 0,1; poi Avs al 6,1% (+0,1). Azione al 2,8% (+0,1); Italia Viva al 2,2% cresce di uno 0,1, come +Europa, che sale al 2% (+0,1).

MELONI LEADER PIÙ GRADITA, SALE SCHLEIN

Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono i leader politici più graditi agli italiani, seppur entrambi registrino un calo nell’ultima settimana, mentre sale l’apprezzamento per Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Meloni scende al 46,1% (-0,3) e Tajani al 38,9% (-0,1). Schlein sale al 31,5% (+0,2) e Conte al 29,5% (+0,1). Seguono Matteo Salvini al 26,8% (-0,1); Emma Bonino al 20,1% che perde lo 0,1; mentre Carlo Calenda al 19,2% guadagna lo 0,1. Angelo Bonelli è al 16,1% (+0,1), Nicola Fratoianni stabile al 16,3% (+0,1%). Matteo Renzi sale al 13,9%: +0,1 rispetto alla settimana scorsa.

CALA FIDUCIA IN GOVERNO

È in calo il consenso degli italiani verso il governo presieduto da Giorgia Meloni, mentre cresce la sfiducia. La quota di chi ha fiducia nell’esecutivo è del 41,8%, con un calo dello 0,2 rispetto a sette giorni fa. Resta però un +1,6% rispetto allo scorso 20 dicembre. Non ha fiducia nel governo il 50,8% degli intervistati, in aumento dello 0,4 e in calo dell’1,9 sul mese. Chi “non sa” è il 7,4% in calo dello 0,2.

