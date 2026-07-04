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Sondaggio Dire-Tecnè: il campo largo tallona il centrodestra, cresce Vannacci
Politica

Sondaggio Dire-Tecnè: il campo largo tallona il centrodestra, cresce Vannacci

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By Redazione-web

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ROMA – Nell’ultima settimana calano sia centrodestra che centrosinistra nelle preferenze degli italiani.Più marcata regressione della coalizione di governo (-0,8%) rispetto a quella progressista (-0,2%). Ora a dividerli è meno di mezzo punto percentuale. L’attuale maggioranza si attesta infatti al 44,5% mentre il cosiddetto campo largo insegue al 44,1%.

E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, con interviste effettuate tra l’1 e il 3 luglio.

Per quel che riguarda i partiti, Fdi è ancora saldamente al comando con il 29% delle preferenze ma perde lo 0,3% rispetto a una settimana fa. Lieve calo anche di Fi all’8,6% (-0,1%), più marcato quello della Lega al 6% (-0,4%). Chiude Noi Moderati allo 0,9%. Nel centrosinistra il Pd è stabile al 21,5%. Segue l’M5S che sale al 12,8% (+0,1), Avs al 6,4% (-0,1), Italia Viva al 2,1% (-0,1) e Più Europa all’1,3% (-0,1).

La crescita più dirompente è quella di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che guadagna addirittura un punto in una settimana e si porta al 5,9%. Azione è al 2,8% (-0,1).
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