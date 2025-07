Sondaggio Dire-Tecné: in aumento la fiducia per il Governo al 43% (+0,9% in un mese)

ROMA – Aumenta ancora la fiducia nei confronti del Governo Meloni. Il 43% degli intervistati esprime un giudizio positivo, percentuale che cresce dello 0,2% rispetto a una settimana fa e dello 0,9% in un mese. Non ha fiducia il 50,1%, in calo dello 0,1% in 7 giorni (e -0,4 in un mese). Non sa il 6,9% degli intervistati. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 2 e il 3 luglio.

IL BORSINO DEI LEADER: CONSENSO PER GIORGIA MELONI AL 46,1% (-0,1)

In leggera calo il consenso per Giorgia Meloni. La premier gode del 46,1% di giudizi positivi (-0,1 rispetto a una settimana fa e +0,1 su un mese fa). È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 2 e il 3 luglio. Stabile al 39,5% il consenso per il leader di Fi Antonio Tajani.Sale il pentastellato Giuseppe Conte al 30,7% (+0,1). La segretaria Pd, Elly Schlein, scende al 29,7%, perdendo lo 0,2% in una settimana.Matteo Salvini cala al 26,9 (-0,1)%, Carlo Calenda è al 19,7%, Angelo Bonelli al 16,1%, Nicola Fratoianni al 15,8%, Riccardo Magi al 15,6%. Chiude Matteo Renzi al 13,4%.

IL BORSINO DEI PARTITI. FDI SALE AL 30,1%, PD PERDE LO 0,3%

Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 30,1% delle preferenze (+0,1 rispetto a una settimana fa e +0,4% in un mese). Segue il Partito Democratico al 21,6%, in calo su 7 giorni fa (-0,3) e su 30 giorni fa (-0,2).Il Movimento 5 Stelle si conferma al terzo posto con il 12% (+0,1 e -0,3). E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 2 e il 3 luglio.Forza Italia sale all’11,1% (+0,1), la Lega scende all’8,5% (-0,1%), mentre Avs cresce al 6,1% (+0,1). Stabili Azione al 3,4% e Italia Viva al 2%. Chiude + Europa all’1,6% (+0,1).

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it