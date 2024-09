ROMA – Fratelli d’Italia resta il primo partito nei sondaggi, pur perdendo uno 0,2% rispetto a una settimana. Il partito di Giorgia Meloni si assesta al 28,9%. È quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 5 e 6 settembre.

In seconda posizione c’è il Pd, che cala anch’esso dello 0,2 e scende al 23,8%. Sul gradino più basso del podio c’è Forza Italia, che stacca il Movimento 5 stelle. Sette giorni fa erano appaiati, ma ora Fi è al 10,7% (-01,) e il M5S al 10,5% (-0,3). In discesa la Lega che non va oltre l’8,2% (-0,1); mentre Avs sale al 6,5% (+0,3). Chiudono la classifica Azione (2,9%), Iv e Più Europa (2% entrambe).

FIDUCIA IN GOVERNO MELONI SCENDE AL 38,9%

Continua il calo della fiducia nel governo di Giorgia Meloni. L’esecutivo perde lo 0,4% rispetto a una settimana fa e si attesta al 38,9%. Il 53,6% degli elettori non ha fiducia nell’esecutivo, percentuale in calo dello 0,2%. Non sa il 7,5%.

MELONI PRIMA TRA LEADER, POI TAJANI, SCHLEIN, CONTE

La premier Giorgia Meloni resta in testa nelle preferenze degli italiani tra i leader politici con il 42,9% di valutazioni positive, in calo dello -0,1 rispetto a una settimana fa. Al secondo posto confermato Antonio Tajani al 36,6% (-0,1). Seguono la leader Pd Elly Schlein al 31% (-0,2) e Giuseppe Conte sale al 29,6% (-0,2).

Più staccato il leader della Lega Matteo Salvini al 26% (-0,1). Seguono Emma Bonino al 20,8% (-0,2), Carlo Calenda al 20,3% (+0,1), Angelo Bonelli al 16,4% (+0,1), Nicola Fratoianni al 16,2% (+0,1) e Matteo Renzi stabile al 14,6.

L'articolo Sondaggio Dire-Tecné: la fiducia al governo Meloni scende al 38,9%. La premier in testa alle preferenze degli italiani proviene da Agenzia Dire.

