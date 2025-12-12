Sondaggio Dire-Tecnè, la fiducia degli italiani nel Governo Meloni sale al 43,6%

ROMA – In una settimana la percentuale di chi ha fiducia nel Governo è aumentata dello 0,1%, arrivando a quota 43,6%, ed è rimasta stabile rispetto al mese scorso. Lo calcola il sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 10 e l’11 dicembre 2025.

La quota di chi non ha fiducia si è ridotta dello 0,2% sulla settimana e dello 0,5% sul mese precedente, ed è scesa al 48,8%. Al contrario, la quota degli indecisi è in aumento dello 0,1% in sette giorni e dello 0,5% sui 30 giorni precedenti.

FDI PRIMO PARTITO AL 31,1%, PD INSEGUE AL 21,7%

Nell’ultimo mese FdI ha guadagnato lo 0,1%, attestandosi al 31,1%, mentre il Pd ha perso lo 0,1%, scendendo al 21,7% (-0,1 anche nella settimana). Il M5S ha invece recuperato un +0,2%, salendo all’11,8% (+0,2% su sette giorni fa e sul mese). Forza Italia è al 10,9%, perdendo lo 0,2% in trenta giorni e lo 0,1 sulla scorsa settimana, mentre la Lega è stabile all’8,5% (+0,2% sul mese). Seguono Avs al 6,2 (+0,1 in una settimana e in un mese), Azione al 3,3, Italia Viva al 2,0, +Europa all’1,7.

MELONI LEADER PIÙ APPREZZATA, SEGUONO TAJANI E CONTE

Con il 46,6%, la premier e leader di FdI Giorgia Meloni è la leader con il maggior numero valutazioni positive (+0,1% in una settimana e +0,2 in un mese). Seguono il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, con il 39,5% (-0,1 in un mese), Giuseppe Conte del M5S al 30,8% (+0,2 in una settimana), Elly Schlein del Pd al 28,9% (-0,1% in una settimana e stabile in un mese), Carlo Calenda di Azione al 21,2% (+0,1% in una settimana e -0,1 in un mese), Angelo Bonelli di Avs al 16,2 (+0,1% in una settimana e +0,3 in un mese), Nicola Fratoianni di Avs al 15,5% (+0,1% in una settimana e -0,1 in un mese), Riccardo Magi di +Europa al 13,7% (-0,1% in una settimana e -0,2 in un mese) e Matteo Renzi al 13,3% (-0,1% in una settimana e -0,2 in un mese).

