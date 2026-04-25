Sondaggio Dire-Tecnè: la priorità degli italiani è il costo della vita tra spesa e bollette

ROMA – Per il 53% dei cittadini italiani la priorità in questo momento è il costo della vita, ovvero carrello della spesa, bollette e costi abitativi. Al secondo posto – indietro di 30 punti percentuali – c’è la sicurezza (criminalità, immigrazione e degrado urbano) con il 23%. Questo il quadro del sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 22 e il 24 aprile.Al terzo posto tra le preoccupazioni, al 15%, ci sono sanità e welfare, tra liste d’attesa e accesso alle cure. Il lavoro, tra disoccupazione e precariato, chiude la classifica delle priorità al 9%.

CENTRODESTRA AL 46,4%, CAMPO LARGO AL 45,1%

Il centrodestra resta avanti con il 46,4% delle preferenze, lo 0,3% in più rispetto al 9 aprile. Il campo largo si attesta al 45,1% e perde lo 0,1%. Questo il quadro del sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate tra il 22 e il 24 aprile.Nella maggioranza di governo FdI si conferma primo partito con il 29,1% (+0,1), seguito da Forza Italia all’8% (+0,1), Lega al 7,3% (+0,1) e Noi Moderati all’1%.Nel centrosinistra il Partito Democratico guida con il 22,4% (+0,1), seguito dal Movimento 5 Stelle al 12,8%, da Alleanza Verdi Sinistra al 6,1% (-0,2), Italia Viva al 2,4 e Più Europa all’1,4%.Fuori dai due schieramenti ci sono Azione al 3% (-0,1) e Futuro Nazionale con Vannacci stabile al 2,7%.

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