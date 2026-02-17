martedì, 17 Febbraio , 26
Sondaggio politico, calano i big e cresce Vannacci

Fratelli d’Italia, Pd e M5S calano. Il partito di Roberto Vannacci cresce. E’ il panorama che delinea il sondaggio politico dell’Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per ‘Porta a Porta’ oggi, 17 febbraio, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. 

Rispetto al rilevamento del 4 febbraio, Fratelli d’Italia guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni cede lo 0,5% e scende al 29,3% rimanendo ampiamente primo partito. Calo dello 0,5% anche per il Partito Democratico di Elly Schlein, che ora si attesta al 22,6%. Passo indietro più contenuto per il M5S di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e ora vale l’11,1%. 

Forza Italia al 9%, è stabile, mentre la Lega è all’8,3% guadagnando lo 0,3%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,3% (-0,1%), Azione è al 3,8% (+0,1%). Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, in 2 settimane guadagna l’1% e arriva al 2,6%. Italia viva al 2,5 % sale dello 0,5%. Infine +Europa all’1,5% (-0,3%), mentre Noi moderati è stabile allo 0,8%.  

A livello di coalizioni, il centrodestra è al 47,4% (-0,2%) mentre il centrosinistra (Pd, Avs e +Europa) è al 30,4% e scende dello 0,9% (-0,9%). Infine campo largo (senza Azione) è al 44 % (-0,6%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,6% (-0,1% rispetto all’ultima rilevazione). 

