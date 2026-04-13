lunedì, 13 Aprile , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSondaggio politico, calano tutti i big: giù Fratelli d'Italia, Pd e M5S
sondaggio-politico,-calano-tutti-i-big:-giu-fratelli-d’italia,-pd-e-m5s
Sondaggio politico, calano tutti i big: giù Fratelli d’Italia, Pd e M5S
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sondaggio politico, calano tutti i big: giù Fratelli d’Italia, Pd e M5S

Redazione-web
By Redazione-web

-

7
0

(Adnkronos) – Frenano tutti i big: giù Fratelli d’Italia, Pd e M5S. Calo generale secondo il sondaggio Swg che oggi, lunedì 13 aprile, per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, che si conferma ampiamente primo partito, cede lo 0,2% e scende al 29,3%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni mantiene un vantaggio rilevante sulla concorrenza. 

Passo indietro per il Pd della segretaria Elly Schlein, che cede lo 0,1% e si attesta al 21,9%. Calo analogo per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 12,2%. Giù anche Forza Italia, che perde lo 0,2% e scende al 7,7%. Verdi e Sinistra sono stabili al 6,6% e staccano la Lega, che lascia sul terreno lo 0,3% e scivola al 6,3%. 

Più staccati Azione di Carlo Calenda e Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, appaiati al 3,5%. Italia viva di Matteo Renzi è al 2,5%. Seguono +Europa (1,6%) e Noi Moderati (1,2%). 

Previous article
Italia e ripescaggio ai Mondiali, Fifa pensa a ‘super playoff’: come funziona e chi partecipa
Next article
Roma, Stramaccioni difende Gasperini e attacca Ranieri: “Ha fatto autogol”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: “Teheran vuole un accordo”

(Adnkronos) - Blocco navale con la prospettiva di nuovi negoziati e il rischio di attacchi mirati. Il braccio di ferro tra Donald Trump e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mutuo, quale importo richiedere e come calcolare la rata con stipendio di 1.600 euro al mese: i consigli passo dopo passo

(Adnkronos) - Qual è l'importo giusto del mutuo in base allo stipendio? A quanto deve ammontare la rata? Sono domande che si pone chiunque...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Massa, “Giacomo Bongiorni colpito anche mentre era a terra”: la ricostruzione del pestaggio

(Adnkronos) - Sarebbe stato colpito più volte da un gruppo di giovani, cadendo a terra dopo un primo pugno Giacomo Bongiorni. E l’aggressione sarebbe...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump attacca Papa Leone XIV, la condanna di Meloni: “Parole inaccettabili”

(Adnkronos) - "Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo Padre". Arriva nella serata di lunedì 13 aprile la dichiarazione della...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.