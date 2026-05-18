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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S crescono
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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S crescono

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(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cala, Pd e M5S crescono. E’ il quadro delineato dal sondaggio Swg con le intenzioni di voto oggi, 18 maggio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d’Italia è sempre primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cede lo 0,3% rispetto alla scorsa settimana e scende al 28,5%. Il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein guadagna lo 0,2% e arriva al 22,2%. Passo avanti anche per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cresce dello 0,3% e ora vale il 12,5%. 

Ai piedi del podio, in ascesa Forza Italia del segretario Antonio Tajani che passa dal 7,5% al 7,6%. Arretrano Verdi e Sinistra, che perdono lo 0,1% e si attestano al 6,7%. Giù anche la Lega (-0,2%) di Matteo Salvini, ora al 6% netto. Prosegue la crescita di Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci cresce dello 0,2% e arriva al 4,1%. Seguono Azione di Carlo Calenda (3,5%), Italia viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,4%) e Noi Moderati (1,3%). 

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