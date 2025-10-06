Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce ancora. Pd e M5S giù

lunedì, 6 Ottobre , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

Fratelli d’Italia cresce ancora, Pd e M5S calano. E’ il quadro che il sondaggio politico Swg per il Tg La7 delinea in base alle intenzioni di voto oggi, 6 ottobre 2025, in caso di elezioni. Il rilevamento effettuati tra l’1 e il 6 ottobre, quindi anche nei giorni monopolizzati dai temi Flotilla e sciopero generale, evidenzia il progresso ulteriore di Fratelli d’Italia. La formazione guidata da Giorgia Meloni, sempre più primo partito, cresce dello 0,3% e arriva al 30,8%. Passo indietro del Pd di Elly Schlein, che cede lo 0,2% e scende al 21,9%, e del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che lascia per strada lo 0,1% e ora vale il 13,6%. 

Ai piedi del podio, arretra la Lega che passa dal 9% all’8,8%. Forza Italia è stabile all’8%, Verdi e Sinistra crescono arrivando al 6,8%. Più indietro Azione (3%), Italia Viva (2,2%) e +Europa (1,8%). 

