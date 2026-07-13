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Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S calano, Vannacci sale ancora

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(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cresce, Pd e M5S calano. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci continua a salire. Sono le novità del sondaggio Swg che, per il Tg La7, fotografa oggi le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, sempre ampiamente primo partito, guadagna lo 0,1% e sale al 27,2%. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni aumenta il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che cede lo 0,2% e scende al 21,3%. Stesso passo indietro per il M5S di Giuseppe Conte, che ora vale il 12,9%. 

Cresce Forza Italia, che passa dal 7,4% al 7,7% e frenano Verdi e Sinistra: Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli calano dello 0,1% e ora sono al 6,4%, tallonati da Futuro Nazionale. Il partito di Vannacci guadagna un altro 0,3% e arriva al 6,3% staccando ulteriormente la Lega: il partito di Matteo Salvini lascia sul terreno lo 0,2% e scende al 5,4%. 

Più staccati Azione di Carlo Calenda (3,4%), Italia viva di Matteo Renzi (2,5%), +Europa (1,3%), Noi Moderati (1,1%) e Avanti Psi (1%). 

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