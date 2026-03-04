mercoledì, 4 Marzo , 26

Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: “Colpito alla testa con corpo contundente”

(Adnkronos) - Si tratta di un omicidio e...

Iran, Casa Bianca: “Spagna coopererà con esercito nella guerra”. Ma Madrid smentisce

(Adnkronos) - Nuovo capitolo nello scontro a distanza...

Coppa Italia, oggi semifinale Lazio-Atalanta – La partita in diretta

(Adnkronos) - La Lazio ospita l'Atalanta nella semifinale...

Depistaggi Cucchi, Cassazione assolve il colonnello Lorenzo Sabatino

(Adnkronos) - La Cassazione ha assolto il colonnello...
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle e il partito di Roberto Vannacci non si spostano. E’ il panorama delineato dal sondaggio dell’Istituto Noto con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi. Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde lo 0,5% e scende al 29,5%. Cala anche il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein, che cede l’1% e si attesta al 21,5%. Il M5S è stabile al 12,5%, così come Forza Italia al 9% e la Lega al 7%. 

Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% e guadagna lo 0,5%. Stabili anche Azione al 3,5% e Italia viva al 2,5%. Nessuna variazione per Futuro Nazionale: il partito di Vannacci rimane al 3%. Stabili, infine, +Europa all’1%, Noi moderati all’1,5% e l’Udc allo 0,5%. In generale, il centrodestra è al 47,5% e perde lo 0,5%, come il campo largo (senza Azione) che è al 44% e cala anch’esso di mezzo punto (-0,5%). 

