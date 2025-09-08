lunedì, 8 Settembre , 25

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende. Pd e M5S crescono

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende. Pd e M5S crescono

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia cala, Pd e M5S crescono. E’ il quadro che il sondaggio politico Swg delinea oggi per il Tg La7, con le intenzioni di voto se si andasse alle elezioni l’8 settembre. Fratelli d’Italia, sempre ampiamente primo partito, cede lo 0,2% e scende al 30%. Alle spalle della formazione guidata da Giorgia Meloni, sale il Partito Democratico che guadagna lo 0,2% e si attesta al 22,2%. Progresso dello 0,3% per il Movimento 5 Stelle, ora al 13,6%. 

La Lega è stabile all’8,3% mentre Forza Italia guadagna lo 0,1% arrivando all’8,3%. Progresso analogo per Verdi e Sinistra, attualmente al 6,8%. Staccate Azione (3,3%), Italia Viva (2,4%), + Europa (2%) e Noi Moderati (1%). 

