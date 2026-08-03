sondaggio-politico,-fratelli-d’italia-stabile-e-pd-cala.-vannacci-sale-ancora

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia stabile, Pd in calo e Movimento 5 Stelle in crescita. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci vola e tallona Forza Italia. E’ il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7 oggi, lunedì 3 agosto, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia è sempre ampiamente il primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al 27%, proprio come nel rilevamento di una settimana fa. Aumenta il vantaggio sul Pd della segretaria Ellh Schlein, che cede lo 0,3% e scende al 20,6%. Passo avanti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che guadagna lo 0,1% e sale al 13%. Ai piedi del podio, Forza Italia lascia sul terreno lo 0,2% e ora vale il 7,4%. Futuro Nazionale cresce ancora: il partito di Vannacci guadagna un altro 0,3% e sale al 7,2%, staccando nettamente Verdi e Sinistra che non si spostano dal 6,5%. Giù la Lega di Matteo Salvini, che cede lo 0,2% e si attesta al 5,5%.

Più indietro Azione di Carlo Calenda (3,3%), Italia Viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,2%), Noi Moderati (1%), Sud chiama Nord (1%) e Ora! (1%).