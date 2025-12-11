giovedì, 11 Dicembre , 25

Cina tassa condom contro denatalità, rischio bomba biologica per infezioni

(Adnkronos) - La scelta della Cina di tassare...

Rete4, cambio di conduzione per le feste: Sallusti al posto di Porro

(Adnkronos) - “10 minuti”, il programma di approfondimento...

Schillaci: “Nostra attenzione a obesità è molto alta, prevenzione resta priorità”

(Adnkronos) - "Ringrazio l'onorevole Mulè per essersi fatto...

Mulè (Fi): “Oltre 20% adolescenti sovrappeso e 5% obeso, agire in fretta”

(Adnkronos) - "La prevenzione è la migliore medicina,...
sondaggio-politico,-sale-sia-fdi-che-il-pd.-giu-m5s,-forza-italia-e-lega
Sondaggio politico, sale sia FdI che il Pd. Giù M5S, Forza Italia e Lega

Sondaggio politico, sale sia FdI che il Pd. Giù M5S, Forza Italia e Lega

DALL'ITALIA E DAL MONDOSondaggio politico, sale sia FdI che il Pd. Giù M5S, Forza Italia e Lega
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia guadagna lo 0,8 % rispetto alla rilevazione dello scorso 24 novembre e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 23,5 % che guadagna un punto (+1%). È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani.  

Il Movimento 5 Stelle, invece, cala dello 0,8% ed è al 10,5%. Forza Italia al 9,2%, cede lo 0,3% mentre la Lega all’8,8% perde lo 0,2%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,4% (-0,3%). Azione è al 3,5% (+0,2%), Italia Viva al 2,7% cala dello 0,4%. Infine +Europa all’1,6% cresce dello 0,1%, mentre Noi Moderati sale dello 0,3% ed è all’1%..In generale, il Centrodestra è al 49,5% (+0,6%), mentre il centrosinistra al 31,5% cresce dello 0,8%. Il campo largo al 44,7% perde lo 0,4%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 47% (in crescita dello 0,4% rispetto all’ultima rilevazione). 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.