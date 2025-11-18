martedì, 18 Novembre , 25

Sondaggio Porta a Porta, Fratelli d'Italia stabile e Pd cala
Fratelli d’Italia stabile, il Pd cala. Novità nel duello tra i primi due partiti secondo il sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni oggi 18 novembre. Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni è al 30,5% proprio come lo scorso 5 novembre. Il Pd di Elly Schlein, invece, cede l’1% e scende al 22%.  

Il Movimento 5 stelle resta all’11,5%. Stabile anche forza Forza Italia al 9,5%, mentre la Lega perde lo 0,5% e si attesta al 7,5%. Alleanza verdi e sinistra è al 6%, come nella scorsa rilevazione. Azione guadagna mezzo punto (+0,5%) ed è al 4,5%, come Italia Viva-Casa riformista al 3% (+0,5%). Infine stabili Noi moderati all’1,5%, + Europa e Udc, entrambi all’1%.  

In generale, il centrodestra, comprensivo dell’Udc, scende al 50% (-0,5%), come il campo largo al 43,5% (-0,5%). La stima dell’affluenza resta al 56%. 

