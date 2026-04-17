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Sondaggio Tg3, centrodestra avanti di un soffio
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Sondaggio Tg3, centrodestra avanti di un soffio

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(Adnkronos) – Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra oggi secondo il sondaggio Emg, per Linea notte del Tg3 diretto da Pierluca Terzulli, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi 17 aprile. Il centrodestra si attesta al 45%, in calo dello 0,2%, e ha un vantaggio minimo sul centrosinistra, stabile al 44,9%. L’affluenza stimata, secondo le rilevazioni, è al 62%.  

Per quel che rigurda i singoli partiti, nell’area di governo Fratelli d’Italia è al 27,2%, Forza Italia all’8,2%, la Lega all’8%, Noi moderati all’1,6%. Nell’opposizione, il Pd è al 22,1%, M5S al 12,5%, Avs al 5,9%, Italia viva al 2,6%, +Europa all’1,8%. Il totale del Centro è a 3,8% (-0,1%) con Azione al 2,5% e Pld all’1,3%. Al di fuori delle coalizioni, spicca Futuro Nazionale di Roberto Vannacci: il partito dell’ex generale sale al 3,9% (+0,3%) con un peso potenzialmente decisivo. Democrazia sovrana popolare è all’1,2% (-0,2%). Altra lista è 1,2% (+0,2%).  

Sono al 38% i giudizi positivi sul governo guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Alla domanda ‘lei quanta fiducia ha nel governo Meloni’, un 10% ha risposto ‘molta’, una 28% ‘abbastanza’, un 22% ‘poca’, un 40% ‘per nulla’. 

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