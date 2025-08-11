lunedì, 11 Agosto , 25

Gaza, Crosetto: “Governo di Israele ha perso ragione e umanità”

(Adnkronos) - "Quel che sta accadendo è inaccettabile....

Israele-Gaza, Australia: “Riconosceremo lo Stato di Palestina”

(Adnkronos) - A settembre, in occasione dell'Assemblea generale...

Sinner-Diallo a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Atp Cincinnati, Alcaraz al terzo turno senza brillare

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz fatica ma passa al...
sonego-fritz-a-cincinnati:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv
Sonego-Fritz a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv

Sonego-Fritz a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOSonego-Fritz a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Lorenzo Sonego sfida Taylor Fritz a Cincinnati. Oggi, lunedì 11 agosto, il tennista azzurro affronta lo statunitense, numero quattro del mondo, nel terzo turno del Masters 1000 americano. All’esordio sul cemento a stelle e strisce, preparatorio agli US Open 2025, ultimo Slam della stagione, Sonego ha battuto il belga Zizou Bergs, imponendosi in due set. Fritz invece ha superato il connazionale Emilio Nava con altrettanti parziali. 

 

La sfida tra Sonego e Fritz è in programma oggi, lunedì 11 agosto ed è il terzo match sul campo Centrale, che dovrebbe quindi iniziare intorno alle 21. I due tennisti si sono sfidati in ben otto precedenti, con l’americano in vantaggio con un parziale di sei vittorie a due. L’ultimo incontro risale al secondo turno dello scorso Masters 1000 di Miami, quando Fritz si impose in due set. 

 

Sonego-Fritz, così come tutto il Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW, oltre che su Tennis Tv. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.