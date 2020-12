I due Infleuncer, Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi, si trovano a commentare il loro scontro avvenuto nel dopo puntata dell’11 dicembre, quando un’agguerrita Lorenzini entra a gamba tesa affrontando Zorzi con piglio deciso, in merito ad una vecchia questione fra loro. Volano stracci tra i due, e anche stasera in diretta non si risparmiano frecciatine, ma alla fine si abbracciano e si baciano ritrovando l’armonia. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento