Sonia Mosca e Matteo Mastracco tornano a All together now 2 per la finale. Nell’ultima puntata in onda stasera, giovedì 2 gennaio 2020, l’ex voce di Ti lascio una canzone e l’aspirante cantante ad Amici 2011 si sono esibiti in un’ultima sfida diretta iniziale. La prima ha proposto ai giudici del Muro “Stand up for love”, il secondo invece “Stand by me”. Ecco i video da Mediaset Play per ripercorrere le intere esibizioni dei due protagonisti.

