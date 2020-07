Sonia Mosca torna a All together now e vince la super sfida contro Carlo Paradisone | Video Mediaset

Sonia Mosca torna a All together now per la super sfida contro Carlo Paradisone e trionfa ancora. La vincitrice della seconda edizione ha partecipato allo speciale del programma di Canale 5, registrato in anticipo e in onda stasera, martedì 14 luglio 2020, e ha di nuovo convinto i giudici del muro intonando “I love the Lord” di Whitney Houston.

Ecco i video da Mediaset Play con le esibizioni di Mosca e Paradisone (questa sera in tv, il concorrente della prima edizione del 2019 ha portato la canzone in napoletano “Dicitencello vuje”) e il nuovo verdetto della serata.

