Sono 1.266 i morti positivi al coronavirus. I casi totali sono 17.660

In Italia il numero totale di contagi da coronavirus è salito a quota 17.660. Le persone attualmente positive sono 14.955 (2.116 in più rispetto a ieri), i deceduti risultati infetti sono 1.266 (250 in più rispetto a ieri) e i guariti 1.439 (181 in più rispetto alla giornata precedente. È l’ultimo bilancio comunicato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. I pazienti in terapia intensiva sono saliti di 175 unità a quota 1.328.

Secondo un’elaborazione YouTrend, il tasso grezzo di letalità è del 7,17%, i ricoverati in terapia intensiva sono l’8,88% su casi attuali e il 7,52% sul totale dei casi.

