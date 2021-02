Sono 15.479 nuovi casi e 353 decessi, il tasso di positività sale al 5,2%

AGI – Aumentano i nuovi casi di Covid in Italia: secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati 15.479 a fronte dei 13.762 di ieri; in crescita anche i tamponi, 297.128 oggi contro i 288.458 di ieri, con un rapporto test/positivi che sale al 5,2% (ieri era del 4,8%).

I morti sono 353 (ieri erano stati 347), per un totale da inizio pandemia di 95.235. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute.

Sono 17.831 i ricoverati con sintomi, 132 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 14 in più (per un totale di 2.059).

