sono-5mila-i-pani-regionali-candidati-al-progetto-nutella-sull’arte-bianca

Iniziativa prorogata fino al 23 giugno

Milano, 7 giu. (askanews) – Sono quasi 5.000 le candidature di pani regionali arrivate a partire dal 20 maggio da tutto lo Stivale per l’iniziativa Nutella “Candida il pane della tua regione”, in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Un risultato, che gli organizzatori giudicano molto superiore alle aspettative e che li ha spinti a prorogare di una settimana il termine dell’iniziativa, passando da domenica 16 a domenica 23 giugno 2024.

La Regione che ha risposto in modo più entusiasta alla chiamata è la Puglia, con 849 candidature, seguita al secondo posto dalla Sardegna, con 682. Il terzo posto è, ad oggi, occupato dalla Calabria (482), ma Sicilia, Campania e Basilicata sono molto vicine e potrebbero entrare in gioco per il terzo posto nei prossimi giorni. Risultano al momento più indietro in classifica le regioni del Centro e del Nord-Italia: solo Lazio, Lombardia e Toscana superano le 200 candidature. Ma la classifica non è ancora chiusa: chiunque potrà candidare uno o più pani della propria regione sulla piattaforma “Pane & Nutella”. Tutti i pani candidati saranno valutati da una commissione dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e, a partire da ottobre 2024, quelli non ancora presenti sulla piattaforma potrebbero entrare a far parte del progetto.