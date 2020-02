Sono 821 i malati di coronavirus in Italia, 21 i morti risultati infetti

Sono 821 le persone ammalate di Coronavirus nel nostro Paese, alle quali si aggiungono 46 pazienti guariti e 21 morti risultati infetti. È l’ultimo bilancio fornito dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, durante il punto stampa delle 18.

Tra gli 821 malati, ha chiarito Borrelli, 412 sono asintomatici o con sintomi lievi, e sono in isolamento domiciliare. 345 sono ricoverati in ospedale, 64 in terapia intensiva.

Sono quattro le persone morte oggi risultate positive al coronavirus. Si tratta di 3 ultraottantenni e un 77enne.

“Stamattina la situazione a Lodi è rientrata nella normalità”,

